Гордеева (Павлова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Павлова) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

28.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Павловъ Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
22.07.1856

Муж: Гордеевъ Семенъ

Рождение ребёнка
19.05.1857

Дочь: Гордеева Александра

Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ

Михайловка
Рождение ребёнка
21.04.1858

Сын: Гордеевъ Семенъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ

Михайловка
Рождение ребёнка
09.04.1860

Дочь: Гордеева Агафья

Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ

Михайловка
Рождение ребёнка
21.09.1861

Дочь: Сухова Фекла

Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ

Михайловка
Рождение ребёнка
01.06.1863

Сын: Гордеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ

Михайловка
Рождение ребёнка
01.10.1865

Сын: Гордеевъ Денисъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ

Михайловка
Рождение ребёнка
22.02.1867

Дочь: Полубоярова Евдокия

Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ

Михайловка
Рождение ребёнка
22.08.1869

Дочь: Евстафьева Наталья

Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ

Михайловка
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ерышева Анна

Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ

Рождение ребёнка
22.02.1873

Дочь: Гордеева Евдокия

Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.10.1891
Михайловка
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