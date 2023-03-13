Гордеева (Павлова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти28.10.1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Павловъ Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1856
Муж: Гордеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
19.05.1857
Дочь: Гордеева Александра
Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ
Михайловка
Рождение ребёнка
21.04.1858
Сын: Гордеевъ Семенъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ
Михайловка
Рождение ребёнка
09.04.1860
Дочь: Гордеева Агафья
Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ
Михайловка
Рождение ребёнка
21.09.1861
Дочь: Сухова Фекла
Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ
Михайловка
Рождение ребёнка
01.06.1863
Сын: Гордеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ
Михайловка
Рождение ребёнка
01.10.1865
Сын: Гордеевъ Денисъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ
Михайловка
Рождение ребёнка
22.02.1867
Дочь: Полубоярова Евдокия
Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ
Михайловка
Рождение ребёнка
22.08.1869
Дочь: Евстафьева Наталья
Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ
Михайловка
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ерышева Анна
Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
22.02.1873
Дочь: Гордеева Евдокия
Отец ребёнка: Гордеевъ Семенъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.10.1891
Михайловка