Ерышева (Гордеева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Гордеевъ Семенъ
Мать: Гордеева Акулина
Бракосочетание
25.05.1890
Муж: Ерышевъ Василий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1891
Сын: Ерышевъ Семенъ
Отец ребёнка: Ерышевъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
24.04.1892
Сын: Ерышевъ Филимонъ
Отец ребёнка: Ерышевъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
07.09.1896
Сын: Ерышевъ Никита
Отец ребёнка: Ерышевъ Василий
Рождение ребёнка
20.05.1901
Дочь: Ерышева Елена
Отец ребёнка: Ерышевъ Василий
Рождение ребёнка
14.08.1902
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Ерышевъ Василий
Рождение ребёнка
18.02.1905
Сын: Ерышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Ерышевъ Василий
Рождение ребёнка
02.05.1908
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ерышевъ Василий