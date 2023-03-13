Ерышева (Гордеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерышева (Гордеева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Гордеевъ Семенъ

Мать: Гордеева Акулина

Бракосочетание
25.05.1890

Муж: Ерышевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1891

Сын: Ерышевъ Семенъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Василий

Александровка
Рождение ребёнка
24.04.1892

Сын: Ерышевъ Филимонъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Василий

Александровка
Рождение ребёнка
07.09.1896

Сын: Ерышевъ Никита

Отец ребёнка: Ерышевъ Василий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1901

Дочь: Ерышева Елена

Отец ребёнка: Ерышевъ Василий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1902

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Ерышевъ Василий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1905

Сын: Ерышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Василий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1908

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ерышевъ Василий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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