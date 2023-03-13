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Ерышевъ Филимонъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

24.04.1892

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1892

Отец: Ерышевъ Василий

Мать: Ерышева Анна

Александровка
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