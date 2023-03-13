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Ерышевъ Филимонъ
Ерышевъ Филимонъ
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
24.04.1892
Пол
Мужской
Отец
Ерышевъ Василий
1854 г.р.
Мать
Ерышева (Гордеева) Анна
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1892
Отец:
Ерышевъ Василий
Мать:
Ерышева Анна
Александровка
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