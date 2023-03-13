(Сухова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сухова) Анна

Место рождения

Александровка

Дата рождения

22.07.1893

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1893

Отец: Суховъ Гаврила

Мать: Сухова Фекла

Александровка
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