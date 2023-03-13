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(Сухова) Анна
(Сухова) Анна
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Древо
Место рождения
Александровка
Дата рождения
22.07.1893
Пол
Женский
Отец
Суховъ Гаврила
1858 г.р.
Мать
Сухова (Гордеева) Фекла
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1893
Отец:
Суховъ Гаврила
Мать:
Сухова Фекла
Александровка
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