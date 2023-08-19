Тышлек ЧАЛИШ Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1904
Дата смерти17.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1904
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-37,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-1-10
Крещение
13.11.1904
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-37,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-1-10 | Godparents:Новокаракубские поселяне :Трандафила Тохтамышева сын- Иван и жена его-Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Журналист. Публицист
Смерть
17.12.1937
УССР
Причина смерти: Репрессирован - ВМН /расстрел/
Похороны
Неизвестно
УССР