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Тышлек ЧАЛИШ Михаил Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

12.11.1904

Дата смерти

17.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1904

Отец: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Мать: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-37,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-1-10
Крещение
13.11.1904
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-37,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-1-10 | Godparents:Новокаракубские поселяне :Трандафила Тохтамышева сын- Иван и жена его-Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Журналист. Публицист
Смерть
17.12.1937
УССР
Причина смерти: Репрессирован - ВМН /расстрел/
Похороны
Неизвестно
УССР