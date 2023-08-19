Виногоров Егор Герасимович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Виногоров Герасим Петрович
Мать: Виногорова Прасковья
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Виногорова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Виногорова Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Виногорова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Виногорова Марина Егоровна
Мать ребёнка: Виногорова Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1856