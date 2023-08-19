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Виногоров Егор Герасимович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1783

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Виногоров Герасим Петрович

Мать: Виногорова Прасковья

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1813

Сын: Виногоров Яков Егорович

Мать ребёнка: Виногорова Ирина Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Виногорова Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Виногорова Ирина Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Виногорова Марина Егоровна

Мать ребёнка: Виногорова Ирина Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Ирина Петровна

Смерть
1856
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл