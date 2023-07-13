Виногорова Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногорова Ирина Петровна

Виногорова Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Виногоров Яков Егорович

Отец ребёнка: Виногоров Егор Герасимович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Виногорова Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Виногоров Егор Герасимович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Виногорова Марина Егоровна

Отец ребёнка: Виногоров Егор Герасимович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Егор Герасимович