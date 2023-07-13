Виногорова Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Виногоров Егор Герасимович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Виногорова Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Виногоров Егор Герасимович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Виногорова Марина Егоровна
Отец ребёнка: Виногоров Егор Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно