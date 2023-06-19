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Виногоров Яков Егорович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1813

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Виногоров Егор Герасимович

Мать: Виногорова Ирина Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1816
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл