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Виногоров Яков Егорович
Виногоров Яков Егорович
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1813
Дата смерти
1816
Пол
Мужской
Отец
Виногоров Егор Герасимович
1783 г.р.
Мать
Виногорова Ирина Петровна
1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец:
Виногоров Егор Герасимович
Мать:
Виногорова Ирина Петровна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1816
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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