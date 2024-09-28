Федотова (Яковлева) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Яковлева) Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1788 по 1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1788 по 1796 ст.

Отец: Яковлев Василий

Мать: не указана

дух росписи 1808 Матрене 14 лет (указана как жена) Ревизская сказка 1834 года - Матрене 38 лет духовные росписи 1823 - Матрене 35 лет https://yandex.ru/archive/catalog/a87316c4-e145-49a0-add0-9d632311... Показать все
Бракосочетание
20.10.1807

Муж: Федотов Егор Иванов

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
сѣла ташлы крестьянина Ивана Дмитрiева сынъ Егоръ Ивановъ 18 летъ первымъ бракомъ онаго жъ сѣла крестьянина Василья Яковлева съ дочерью дѣвицеи Матренои васильевои 18 летнею https://yandex.ru/archive... Показать все
Рождение ребёнка
С 1817 по 1818 ст.

Дочь: Яшникова Матрена Егоровна

Отец ребёнка: Федотов Егор Иванов

в ревизской сказке 1834 года ей 17 лет в дух росписи 1823 ей 5
Рождение ребёнка
С 1822 по 1823 ст.

Сын: Федотов Виктор Егорович

Отец ребёнка: Федотов Егор Иванов

https://yandex.ru/archive/catalog/a87316c4-e145-49a0-add0-9d6323112f23/6 в духовной прописи 1823 года Виктору 1 год
Рождение ребёнка
05.03.1824 ст.

Дочь: Семилеткова Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Федотов Егор Иванов

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/82f4c989-467d-41c3-bda8-193ca0c34232/19?center=828+2351 Метрические книги церквей Оренбургской округи крепости Пречистенской; селений: Мансурова (Спасского), Ташлы, Н... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1833 ст.

Дочь: Федотова Домникия Егоровна

Отец ребёнка: Федотов Егор Иванов

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
восприемник Федотова Мария Игнатьева Метрические книги церквей Оренбургского уезда селений: Михайловки, Ташлы (Покровского), Спасского, Никольского, Слоновки, Булановки за 1833 г. 1 января 1833 — 31 д... Показать все
Смерть
Неизвестно

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