Федотова (Яковлева) Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1788 по 1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
С 1788 по 1796 ст.
Отец: Яковлев Василий
Мать: не указана
дух росписи 1808 Матрене 14 лет (указана как жена) Ревизская сказка 1834 года - Матрене 38 лет духовные росписи 1823 - Матрене 35 лет https://yandex.ru/archive/catalog/a87316c4-e145-49a0-add0-9d632311... Показать все
Бракосочетание
20.10.1807
Муж: Федотов Егор Иванов
сѣла ташлы крестьянина Ивана Дмитрiева сынъ Егоръ Ивановъ 18 летъ первымъ бракомъ онаго жъ сѣла крестьянина Василья Яковлева съ дочерью дѣвицеи Матренои васильевои 18 летнею https://yandex.ru/archive... Показать все
Рождение ребёнка
С 1817 по 1818 ст.
Дочь: Яшникова Матрена Егоровна
Отец ребёнка: Федотов Егор Иванов
в ревизской сказке 1834 года ей 17 лет в дух росписи 1823 ей 5
Рождение ребёнка
С 1822 по 1823 ст.
Отец ребёнка: Федотов Егор Иванов
https://yandex.ru/archive/catalog/a87316c4-e145-49a0-add0-9d6323112f23/6 в духовной прописи 1823 года Виктору 1 год
Рождение ребёнка
05.03.1824 ст.
Дочь: Семилеткова Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Федотов Егор Иванов
https://yandex.ru/archive/catalog/82f4c989-467d-41c3-bda8-193ca0c34232/19?center=828+2351 Метрические книги церквей Оренбургской округи крепости Пречистенской; селений: Мансурова (Спасского), Ташлы, Н... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1833 ст.
Дочь: Федотова Домникия Егоровна
Отец ребёнка: Федотов Егор Иванов
восприемник Федотова Мария Игнатьева Метрические книги церквей Оренбургского уезда селений: Михайловки, Ташлы (Покровского), Спасского, Никольского, Слоновки, Булановки за 1833 г. 1 января 1833 — 31 д... Показать все
Смерть
Неизвестно