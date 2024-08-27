Яковлев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Василий

Яковлев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1788 по 1796 ст.

Дочь: Федотова (Яковлева) Матрена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

дух росписи 1808 Матрене 14 лет (указана как жена) Ревизская сказка 1834 года - Матрене 38 лет духовные росписи 1823 - Матрене 35 лет https://yandex.ru/archive/catalog/a87316c4-e145-49a0-add0-9d632311... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.