Яковлев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1788 по 1796 ст.
Дочь: Федотова (Яковлева) Матрена Васильевна
Мать ребёнка: не указана
дух росписи 1808 Матрене 14 лет (указана как жена) Ревизская сказка 1834 года - Матрене 38 лет духовные росписи 1823 - Матрене 35 лет https://yandex.ru/archive/catalog/a87316c4-e145-49a0-add0-9d632311... Показать все
Смерть
Неизвестно