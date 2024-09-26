Семилеткова (Федотова) Дарья Егоровна
Место рождения
Дата рождения05.03.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1824 ст.
Отец: Федотов Егор Иванов
https://yandex.ru/archive/catalog/82f4c989-467d-41c3-bda8-193ca0c34232/19?center=828+2351 Метрические книги церквей Оренбургской округи крепости Пречистенской; селений: Мансурова (Спасского), Ташлы, Н... Показать все
Бракосочетание
03.11.1840 ст.
в 17 лет вышла замуж за дворового человека Метрические книги церквей Оренбургского уезда селения Ташлы за 1840 г. 1 января 1840 — 31 декабря 1840 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1856 ст.
Сын: Семилетков Симеон Васильевич
Отец ребёнка: Семилетков Василий Алексеевич
https://yandex.ru/archive/catalog/f2ee3fbb-efa0-453b-8d16-6b9405b2a1b6/202 у дворового человека воспр - дворовый человек Дмитрий Алексеев Семилетков и двор женщина Семилеткова Дарья Александрова
Рождение ребёнка
20.09.1857 ст.
Сын: Семилетков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Семилетков Василий Алексеевич
https://yandex.ru/archive/catalog/1e942cbd-2c89-4d3f-a7dd-4d61713f1571/243 дворовый человек воспр дворовый чел Егор Алексеев Семилетков дворовая девица Дарья Александрова Семилеткова Метрические книги... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1859 ст.
Дочь: Семилеткова Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Семилетков Василий Алексеевич
https://yandex.ru/archive/catalog/01f2e480-97db-46a4-8c63-452261e0650f/153
Рождение ребёнка
01.01.1863 ст.
Сын: Семилетков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Семилетков Василий Алексеевич
https://yandex.ru/archive/catalog/9b479c98-ad74-4aa2-b812-d2c5e18e9590/2 Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургского уезда: селений: Репьёвка, Ташла за 1863 г. ... Показать все
Смерть
Неизвестно