Шелепина Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шелепин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Шелепин Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шелепин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Шелепин Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Шелепин Ларион Михайлович
Отец ребёнка: Шелепин Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ненила Михайловна
Отец ребёнка: Шелепин Михаил Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно