Шелепина Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Шелепин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Шелепин Михаил Кириллович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шелепин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Шелепин Михаил Кириллович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шелепин Ларион Михайлович

Отец ребёнка: Шелепин Михаил Кириллович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ненила Михайловна

Отец ребёнка: Шелепин Михаил Кириллович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепин Михаил Кириллович

Смерть
Неизвестно
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