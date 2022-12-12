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Шелепин Григорий Михайлович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Шелепин Михаил Кириллович

Мать: Шелепина Варвара Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Шелепина Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Шелепина Наталия Обрамовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.11.1800

Дочь: Шелепина Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Шелепина Наталия Обрамовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Шелепин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Шелепина Наталия Обрамовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1803

Дочь: Шелепина ?Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Шелепина Наталия Обрамовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.02.1804

Жена: Шелепина Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
06.12.1804

Сын: Шелепин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Шелепина Наталия Обрамовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.03.1806

Сын: Шелепин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Шелепина Дарья Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1810

Сын: Шелепин Козма Григорьевич

Мать ребёнка: Шелепина Дарья Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1814

Сын: Шелепин Мирон Григорьевич

Мать ребёнка: Шелепина Дарья Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1819

Сын: Шелепин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Шелепина Дарья Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелепина Наталия Обрамовна

Смерть
Неизвестно
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