Шелепин Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Шелепина Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Шелепина Наталия Обрамовна
Рождение ребёнка
09.11.1800
Дочь: Шелепина Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Шелепина Наталия Обрамовна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Шелепин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Шелепина Наталия Обрамовна
Рождение ребёнка
03.02.1803
Дочь: Шелепина ?Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Шелепина Наталия Обрамовна
Бракосочетание
07.02.1804
Рождение ребёнка
06.12.1804
Сын: Шелепин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Шелепина Наталия Обрамовна
Рождение ребёнка
22.03.1806
Сын: Шелепин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Шелепина Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.11.1810
Сын: Шелепин Козма Григорьевич
Мать ребёнка: Шелепина Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
17.08.1814
Сын: Шелепин Мирон Григорьевич
Мать ребёнка: Шелепина Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
16.04.1819
Мать ребёнка: Шелепина Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно