Шелепин Ларион Михайлович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
23.01.1817
Дочь: Ксения Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1821
Дочь: Шелепина Лукерья Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1823
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марва Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно