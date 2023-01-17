Шелепин Михаил Кириллович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шелепин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Шелепина Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шелепин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Шелепина Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Шелепин Ларион Михайлович
Мать ребёнка: Шелепина Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ненила Михайловна
Мать ребёнка: Шелепина Варвара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно