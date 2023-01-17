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Шелепин Михаил Кириллович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Шелепин Кирило Кириллович

Мать: Шелепина Марья Яковлевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шелепин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Шелепина Варвара Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шелепин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Шелепина Варвара Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шелепин Ларион Михайлович

Мать ребёнка: Шелепина Варвара Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ненила Михайловна

Мать ребёнка: Шелепина Варвара Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелепина Варвара Михайловна

Смерть
Неизвестно
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