Салтыков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смерти1773
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Бракосочетание
?.02.1736
Рождение ребёнка
11.11.1736 ст.
Сын: Салтыков Николай Иванович
Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Салтыков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Нарышкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Мусина-Пушкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Глебова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Мельгунова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия Петровна
Военная служба
1747
Участвовал в походе русского корпуса на Рейн в Семилетней войне
Военная служба
1755
Генерал-поручик, служил по артиллерии
Военная служба
1756
Начальник полков, состоящих в Оренбургской губернии, затем в действующей армии
Военная служба
1762
Вышел в оставку в чине полного генерала
Военная служба
1768
Генерал-аншеф и кавалер. Имения: сц. Болобоново, Московский/Богородский уезд, Московская губерния (Совладельцы: кн. Барятинский Федор Сергеевич, Плещеев Александр Алексеевич старший, Плещеев Николай П... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1773