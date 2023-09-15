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Салтыков Иван Алексеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Салтыков Алексей Петрович

Мать: Салтыкова Екатерина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.02.1736

Жена: Салтыкова Анастасия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.11.1736 ст.

Сын: Салтыков Николай Иванович

Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Салтыков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Нарышкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Мусина-Пушкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Глебова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Мельгунова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
1747
Участвовал в походе русского корпуса на Рейн в Семилетней войне
Военная служба
1755
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Генерал-поручик, служил по артиллерии
Военная служба
1756
Начальник полков, состоящих в Оренбургской губернии, затем в действующей армии
Военная служба
1762
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Вышел в оставку в чине полного генерала
Военная служба
1768
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Генерал-аншеф и кавалер. Имения: сц. Болобоново, Московский/Богородский уезд, Московская губерния (Совладельцы: кн. Барятинский Федор Сергеевич, Плещеев Александр Алексеевич старший, Плещеев Николай П... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1773
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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