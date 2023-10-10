Салтыкова (Строганова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова (Строганова) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1688 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
(было между 1653 и 1658)
Бракосочетание
Около 1713

Муж: Салтыков Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Салтыков Глеб Алексеевич

Отец ребёнка: Салтыков Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Салтыков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Салтыков Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Салтыков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Салтыков Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Татищева Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Салтыков Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1717
Москва, город федерального значения Москва
(было ок. 1679?)
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