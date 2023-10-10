Салтыкова (Строганова) Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
(было между 1653 и 1658)
Бракосочетание
Около 1713
Рождение ребёнка
Около 1714
Отец ребёнка: Салтыков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Салтыков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Салтыков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1716
Отец ребёнка: Салтыков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Татищева Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Салтыков Алексей Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717
(было ок. 1679?)