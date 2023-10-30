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Салтыков Алексей Петрович

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

1725

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: Салтыков Пётр Самуилович

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Около 1713

Жена: Салтыкова Екатерина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Салтыков Глеб Алексеевич

Мать ребёнка: Салтыкова Екатерина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Салтыков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Салтыкова Екатерина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Салтыков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Салтыкова Екатерина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Татищева Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Салтыкова Екатерина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1725
Москва, город федерального значения Москва
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