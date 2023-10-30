Салтыков Алексей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1688
Дата смерти1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
Отец: Салтыков Пётр Самуилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1713
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: Салтыкова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Салтыков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Салтыкова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: Салтыкова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Татищева Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Салтыкова Екатерина Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1725