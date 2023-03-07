Кукаев Константин Степанович
Место рождения
Дата рождения14.05.1906
Дата смерти15.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1906
Отец: Кукаев Степан Кузмич
Мать: Кукаева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукаева Прасковья Ефремовна
Рождение ребёнка
09.11.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукаева Прасковья Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1976