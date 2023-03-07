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Кукаев Константин Степанович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.05.1906

Дата смерти

15.10.1976

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1906

Отец: Кукаев Степан Кузмич

Мать: Кукаева Анна Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Прасковья Ефремовна

Рождение ребёнка
09.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукаева Прасковья Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукаева Прасковья Ефремовна

Смерть
15.10.1976
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