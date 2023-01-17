Кукаева (Сатина) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения12.12.1883
Дата смерти10.03.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1883
Отец: Сатин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
28.12.1903
Сын: Кукаев Василий Степанович
Отец ребёнка: Кукаев Степан Кузмич
Рождение ребёнка
14.05.1906
Сын: Кукаев Константин Степанович
Отец ребёнка: Кукаев Степан Кузмич
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Кукаев Григорий Степанович
Отец ребёнка: Кукаев Степан Кузмич
Рождение ребёнка
30.05.1911
Дочь: Марья Степановна
Отец ребёнка: Кукаев Степан Кузмич
Рождение ребёнка
20.04.1914
Сын: Кукаев Александр Степанович
Отец ребёнка: Кукаев Степан Кузмич
Рождение ребёнка
23.11.1915
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Кукаев Степан Кузмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кукаев Степан Кузмич
Смерть
10.03.1973
Похороны
Неизвестно