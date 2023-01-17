Кукаева (Сатина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукаева (Сатина) Анна Петровна

Кукаева (Сатина) Анна Петровна

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.12.1883

Дата смерти

10.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1883

Отец: Сатин Пётр Иванович

Мать: Сатина Наталия Афанасьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.12.1903

Сын: Кукаев Василий Степанович

Отец ребёнка: Кукаев Степан Кузмич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1906

Сын: Кукаев Константин Степанович

Отец ребёнка: Кукаев Степан Кузмич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Кукаев Григорий Степанович

Отец ребёнка: Кукаев Степан Кузмич

Рождение ребёнка
30.05.1911

Дочь: Марья Степановна

Отец ребёнка: Кукаев Степан Кузмич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.04.1914

Сын: Кукаев Александр Степанович

Отец ребёнка: Кукаев Степан Кузмич

Рождение ребёнка
23.11.1915

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Кукаев Степан Кузмич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукаев Степан Кузмич

Смерть
10.03.1973
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close