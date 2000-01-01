Кукаев Степан Кузмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти17.06.1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Кукаев Кузьма Домианович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1903
Сын: Кукаев Василий Степанович
Мать ребёнка: Кукаева Анна Петровна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
14.05.1906
Сын: Кукаев Константин Степанович
Мать ребёнка: Кукаева Анна Петровна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Кукаев Григорий Степанович
Мать ребёнка: Кукаева Анна Петровна
Рождение ребёнка
30.05.1911
Дочь: Марья Степановна
Мать ребёнка: Кукаева Анна Петровна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
20.04.1914
Сын: Кукаев Александр Степанович
Мать ребёнка: Кукаева Анна Петровна
Рождение ребёнка
23.11.1915
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Кукаева Анна Петровна
с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукаева Анна Петровна
Смерть
17.06.1922
c Селитьба, Сосновский р-н