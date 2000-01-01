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Кукаев Степан Кузмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

17.06.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кукаев Кузьма Домианович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1903

Сын: Кукаев Василий Степанович

Мать ребёнка: Кукаева Анна Петровна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
14.05.1906

Сын: Кукаев Константин Степанович

Мать ребёнка: Кукаева Анна Петровна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Кукаев Григорий Степанович

Мать ребёнка: Кукаева Анна Петровна

Рождение ребёнка
30.05.1911

Дочь: Марья Степановна

Мать ребёнка: Кукаева Анна Петровна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
20.04.1914

Сын: Кукаев Александр Степанович

Мать ребёнка: Кукаева Анна Петровна

Рождение ребёнка
23.11.1915

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Кукаева Анна Петровна

с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукаева Анна Петровна

Смерть
17.06.1922
c Селитьба, Сосновский р-н
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