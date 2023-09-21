Абдуллина Шарифелжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллина Шарифелжамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Ахтат

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Ахтат

Каенсар, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Ахтям

Каенсар, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдуллин Рафис

Отец ребёнка: Абдуллин Ахтям

Каенсар, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдуллин Алтхам

Отец ребёнка: Абдуллин Ахтям

Каенсар, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдуллин Айдар

Отец ребёнка: Абдуллин Ахтям

Каенсар, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Ахтям

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуллин Ахтям

Смерть
1991
Каенсар, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Рак
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