Абдуллина Шарифелжамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1921
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абдуллин Ахтат
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абдуллин Ахтат
Рождение ребёнка
27.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абдуллин Ахтям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдуллин Рафис
Отец ребёнка: Абдуллин Ахтям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдуллин Алтхам
Отец ребёнка: Абдуллин Ахтям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдуллин Айдар
Отец ребёнка: Абдуллин Ахтям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абдуллин Ахтям
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдуллин Ахтям
Смерть
1991
Причина смерти: Рак