Абдуллин Айдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллин Айдар

Место рождения

Каенсар, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Около 1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдуллин Ахтям

Мать: Абдуллина Шарифелжамал

Каенсар, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай

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