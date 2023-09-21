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Абдуллин Алтхам

Место рождения

Каенсар, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 2016 и 2017

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Около 1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдуллин Ахтям

Мать: Абдуллина Шарифелжамал

Каенсар, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Между 1986 и 1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Между 2016 и 2017

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