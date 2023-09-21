Абдуллин Ахтат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллин Ахтат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдуллин Габдулла

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдуллина Шарифелжамал

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдуллина Шарифелжамал

Каенсар, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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