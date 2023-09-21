Абдуллин Ахтат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдуллин Габдулла
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абдуллина Шарифелжамал
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абдуллина Шарифелжамал
Каенсар, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно