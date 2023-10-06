Яблонская (Бегун) Феодосия Мартимьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблонская (Бегун) Феодосия Мартимьяновна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.06.1814

Дата смерти

24.06.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1814

Отец: Бегун Мартимиан Матвеевич

Мать: Бегун Васса Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.01.1841

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1841

Сын: Яблонский Степан Иларионович

Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1841

Сын: Яблонский ? Иларионович

Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.09.1846

Сын: Яблонский Фока Иларионович

Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.03.1849

Дочь: Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Бирин Варвара Илларионовна

Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич

Рождение ребёнка
19.07.1853

Сын: Яблонский Илья Иларионович

Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1854

Дочь: Екатерина Илларионовна

Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1858

Сын: Яблонский Иван Иларионович

Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яблонский Иларион Андреевич

Смерть
24.06.1872
Черниговская губерния, Российская империя
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