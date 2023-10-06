Яблонская (Бегун) Феодосия Мартимьяновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.06.1814
Дата смерти24.06.1872
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1814
Отец: Бегун Мартимиан Матвеевич
Мать: Бегун Васса Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.01.1841
Муж: не указан
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1841
Сын: Яблонский Степан Иларионович
Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1841
Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.09.1846
Сын: Яблонский Фока Иларионович
Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.03.1849
Дочь: Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Бирин Варвара Илларионовна
Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич
Рождение ребёнка
19.07.1853
Сын: Яблонский Илья Иларионович
Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1854
Дочь: Екатерина Илларионовна
Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1858
Сын: Яблонский Иван Иларионович
Отец ребёнка: Яблонский Иларион Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1872
Черниговская губерния, Российская империя