Яблонский Иларион Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблонский Иларион Андреевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

1818

Дата смерти

18.07.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Яблонский Андрей

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
?.01.1841

Жена: Яблонская Феодосия Мартимиановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1841

Сын: Яблонский Степан Иларионович

Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.12.1841

Сын: Яблонский Мертворожденный Иларионович

Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.09.1846

Сын: Яблонский Фока Иларионович

Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.03.1849

Дочь: Яблонская Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.11.1850

Дочь: Бирин Варвара Илларионовна

Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.07.1853

Сын: Яблонский Илья Иларионович

Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1854

Дочь: Сливка Екатерина Илларионовна

Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1858

Сын: Яблонский Иван Иларионович

Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
18.07.1879
Нежин, Чернігівська область
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