Яблонский Иларион Андреевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти18.07.1879
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Яблонский Андрей
Бракосочетание
?.01.1841
Рождение ребёнка
27.12.1841
Сын: Яблонский Степан Иларионович
Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна
Рождение ребёнка
?.12.1841
Сын: Яблонский Мертворожденный Иларионович
Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна
Рождение ребёнка
21.09.1846
Сын: Яблонский Фока Иларионович
Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна
Рождение ребёнка
30.03.1849
Дочь: Яблонская Мария Илларионовна
Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна
Рождение ребёнка
30.11.1850
Дочь: Бирин Варвара Илларионовна
Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна
Рождение ребёнка
19.07.1853
Сын: Яблонский Илья Иларионович
Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна
Рождение ребёнка
21.11.1854
Дочь: Сливка Екатерина Илларионовна
Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна
Рождение ребёнка
02.01.1858
Сын: Яблонский Иван Иларионович
Мать ребёнка: Яблонская Феодосия Мартимиановна
Смерть
18.07.1879