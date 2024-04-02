Бегун Васса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1811
Дочь: Бегун Анна Мартиновна
Отец ребёнка: Бегун Мартимиан Матвеевич
Рождение ребёнка
07.06.1814
Дочь: Яблонская (Бегун) Феодосия Мартимиановна
Отец ребёнка: Бегун Мартимиан Матвеевич
Рождение ребёнка
18.11.1822
Сын: Бегун Димитрий Мартинович
Отец ребёнка: Бегун Мартимиан Матвеевич