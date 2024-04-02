Бегун Васса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегун Васса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1811

Дочь: Бегун Анна Мартиновна

Отец ребёнка: Бегун Мартимиан Матвеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.06.1814

Дочь: Яблонская (Бегун) Феодосия Мартимиановна

Отец ребёнка: Бегун Мартимиан Матвеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1822

Сын: Бегун Димитрий Мартинович

Отец ребёнка: Бегун Мартимиан Матвеевич

Нежин, Чернігівська область

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