Бегун Мартимиан Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегун Мартимиан Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

19.11.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Бегун Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1811

Дочь: Бегун Анна Мартиновна

Мать ребёнка: Бегун Васса Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.06.1814

Дочь: Яблонская Феодосия Мартимиановна

Мать ребёнка: Бегун Васса Павловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1822

Сын: Бегун Димитрий Мартинович

Мать ребёнка: Бегун Васса Павловна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
19.11.1840
Нежин, Чернігівська область
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