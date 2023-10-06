Бегун Мартимиан Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти19.11.1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Бегун Матвей
Рождение ребёнка
07.09.1811
Дочь: Бегун Анна Мартиновна
Мать ребёнка: Бегун Васса Павловна
Рождение ребёнка
07.06.1814
Дочь: Яблонская Феодосия Мартимиановна
Мать ребёнка: Бегун Васса Павловна
Рождение ребёнка
18.11.1822
Сын: Бегун Димитрий Мартинович
Мать ребёнка: Бегун Васса Павловна
Смерть
19.11.1840