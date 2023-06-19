Гурьев Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения10.04.1815
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1815
Рождение ребёнка
?.07.1841
Дочь: Резвая Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Гурьева Илария Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
13.11.1842
Сын: Гурьев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Гурьева Илария Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
?.04.1845
Дочь: Гурьева Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Гурьева Илария Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гурьева Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Гурьева Илария Васильевна
Рождение ребёнка
21.07.1853
Дочь: Гурьева Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Гурьева Илария Васильевна
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гурьева Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Гурьева Илария Васильевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Гурьева Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Гурьева Илария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1870
Калужская Губерния, Российская Империя