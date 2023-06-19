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Гурьев Дмитрий Александрович

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

10.04.1815

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1815

Отец: Гурьев Александр Семёнович

Мать: Гурьева Александра Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
?.07.1841

Дочь: Резвая Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Гурьева Илария Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
13.11.1842

Сын: Гурьев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Гурьева Илария Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
?.04.1845

Дочь: Гурьева Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Гурьева Илария Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гурьева Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Гурьева Илария Васильевна

Рождение ребёнка
21.07.1853

Дочь: Гурьева Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Гурьева Илария Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гурьева Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Гурьева Илария Васильевна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Гурьева Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Гурьева Илария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Илария Васильевна

Смерть
После 1870
Калужская Губерния, Российская Империя