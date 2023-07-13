Гурьев Василий Дмитриевич 13.11.1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Гурьев Василий Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.11.1842, Калужская Губерния, Российская Империя

умер Неизвестно

Отец
Гурьев Дмитрий Александрович10.04.1815 г.р.
Мать
Гурьева (Баловенская) Илария ВасильевнаПосле 1820 г.р.
Супруги
Гурьева Алевтина Семёновна1851 г.р.
Дети
Гурьев Василий Васильевич1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1842

Отец: Гурьев Дмитрий Александрович

Мать: Гурьева (Баловенская) Илария Васильевна

Калужская Губерния, Российская Империя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Алевтина Семёновна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Гурьев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Гурьева Алевтина Семёновна

Смерть
Неизвестно

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