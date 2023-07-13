Гурьев Василий Дмитриевич
мужской, родился 13.11.1842, Калужская Губерния, Российская Империя
умер Неизвестно
ОтецГурьев Дмитрий Александрович10.04.1815 г.р.
МатьГурьева (Баловенская) Илария ВасильевнаПосле 1820 г.р.
Супруги
Гурьева Алевтина Семёновна1851 г.р.
Дети
Гурьев Василий Васильевич1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1842
Калужская Губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Гурьев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Гурьева Алевтина Семёновна
Смерть
Неизвестно