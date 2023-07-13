Гурьева (Баловенская) Илария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1820
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1841
Дочь: Резвая Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
13.11.1842
Сын: Гурьев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
?.04.1845
Дочь: Гурьева Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гурьева Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
21.07.1853
Дочь: Гурьева Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович
Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гурьева Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Гурьева Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1880
Калужская Губерния, Российская Империя