Гурьева (Баловенская) Илария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева (Баловенская) Илария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1820

Дата смерти

После 1880

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1841

Дочь: Резвая Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
13.11.1842

Сын: Гурьев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
?.04.1845

Дочь: Гурьева Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гурьева Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
21.07.1853

Дочь: Гурьева Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович

Калужская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гурьева Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Гурьева Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Гурьев Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Дмитрий Александрович

Смерть
После 1880
Калужская Губерния, Российская Империя
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