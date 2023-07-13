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Гурьева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1790

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1814

Сын: Гурьев Семён Александрович

Отец ребёнка: Гурьев Александр Семёнович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
10.04.1815

Сын: Гурьев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Гурьев Александр Семёнович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
После 1817

Дочь: Худякова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Гурьев Александр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Александр Семёнович

Смерть
После 1850
Калуга, город Калуга, Калужская область