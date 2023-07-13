Гурьева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1790
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1814
Сын: Гурьев Семён Александрович
Отец ребёнка: Гурьев Александр Семёнович
Рождение ребёнка
10.04.1815
Сын: Гурьев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Гурьев Александр Семёнович
Рождение ребёнка
После 1817
Дочь: Худякова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Гурьев Александр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850