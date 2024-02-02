Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Ефимовна

Александра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатий Яковлевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталия Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатий Яковлевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Платон Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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