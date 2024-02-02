Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Наталья Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталия Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Платон Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Яковлевич
Смерть
Неизвестно