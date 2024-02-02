Игнатий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: Прасковья Сиклетова?

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья Игнатьева

Мать ребёнка: Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталия Игнатьева

Мать ребёнка: Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Платон Игнатьевич

Мать ребёнка: Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Александра Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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