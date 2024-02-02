Игнатий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Мать: Прасковья Сиклетова?
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Наталья Игнатьева
Мать ребёнка: Александра Ефимовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталия Игнатьева
Мать ребёнка: Александра Ефимовна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Платон Игнатьевич
Мать ребёнка: Александра Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Александра Ефимовна
Смерть
Неизвестно