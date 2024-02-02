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Платон Игнатьевич
Платон Игнатьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
1855
Пол
Мужской
Отец
Игнатий Яковлевич
1817 г.р.
Мать
Александра Ефимовна
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Игнатий Яковлевич
Мать:
Александра Ефимовна
Смерть
1855
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