Платон Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платон Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Игнатий Яковлевич

Мать: Александра Ефимовна

Смерть
1855
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