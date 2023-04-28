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Назарова Прасковья Михайловна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Михаил Афанасьевич

Мать: Назарова Татьяна Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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