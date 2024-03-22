Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Леонов Александр Яковлевич
Леонов Александр Яковлевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
Дата рождения
1884
Дата смерти
1885
Пол
Мужской
Отец
Леонов Яков Гаврилович
1866 г.р.
Мать
Назарова Прасковья Михайловна
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец:
Леонов Яков Гаврилович
Мать:
Назарова Прасковья Михайловна
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1885
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия