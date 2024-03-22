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Леонов Михаил Яковлевич

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1892

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Леонов Яков Гаврилович

Мать: Назарова Прасковья Михайловна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1893
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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