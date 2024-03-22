Леонов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Леонова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Леонов Иван Иванович
Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Леонова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Леонова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Полина Ивановна
Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонова Ольга Яковлевна