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Леонов Иван Яковлевич

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1888

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Леонов Яков Гаврилович

Мать: Назарова Прасковья Михайловна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Леонов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Леонова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Леонов Семён Иванович

Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Леонов Иван Иванович

Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Леонов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Леонова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Леонова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Полина Ивановна

Мать ребёнка: Леонова Ольга Яковлевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Ольга Яковлевна

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