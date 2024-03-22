Леонова (Коняева) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Коняева) Ольга Яковлевна

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Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Леонов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Леонова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Леонов Семён Иванович

Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Леонов Иван Иванович

Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Леонов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Леонова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Леонова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Полина Ивановна

Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Иван Яковлевич

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