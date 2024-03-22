Леонова (Коняева) Ольга Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Леонова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Леонов Иван Иванович
Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Леонова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Леонова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Полина Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно