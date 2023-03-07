Кольцов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1904
Дата смерти28.10.1976
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1904
Рождение ребёнка
19.07.1926
Сын: Кольцов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Кольцова Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
20.05.1928
Дочь: Филатова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Кольцова Александра Матвеевна
Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.07.1930
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Кольцова Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
09.08.1932
Сын: Кольцов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Кольцова Александра Матвеевна
Смерть
28.10.1976
Тимирязевское, город Томск, Томская область
Причина смерти: Болезнь