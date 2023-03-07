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Кольцов Алексей Васильевич

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Место рождения

Капорье, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

12.03.1904

Дата смерти

28.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1904

Отец: Кольцов Василий Иванович

Мать: Кольцова Елисавета Николаевна

Капорье, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.07.1926

Сын: Кольцов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Кольцова Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
20.05.1928

Дочь: Филатова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Кольцова Александра Матвеевна

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.07.1930

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Кольцова Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
09.08.1932

Сын: Кольцов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Кольцова Александра Матвеевна

Смерть
28.10.1976
Тимирязевское, город Томск, Томская область
Причина смерти: Болезнь
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