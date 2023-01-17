Кольцова (Жукова) Александра Матвеевна
Место рождения
Дата рождения10.04.1904
Дата смерти24.08.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1904
Отец: Жуков Матвей Дмитриевич
Мать: Жукова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
19.07.1926
Сын: Кольцов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Кольцов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1928
Дочь: Филатова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Кольцов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1930
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Кольцов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
09.08.1932
Сын: Кольцов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Кольцов Алексей Васильевич
Смерть
24.08.1982
Томск, город Томск, Томская область