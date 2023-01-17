Кольцова (Жукова) Александра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцова (Жукова) Александра Матвеевна

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Место рождения

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

10.04.1904

Дата смерти

24.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1904

Отец: Жуков Матвей Дмитриевич

Мать: Жукова Дарья Трофимовна

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
19.07.1926

Сын: Кольцов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Кольцов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
20.05.1928

Дочь: Филатова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Кольцов Алексей Васильевич

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.07.1930

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Кольцов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
09.08.1932

Сын: Кольцов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Кольцов Алексей Васильевич

Смерть
24.08.1982
Томск, город Томск, Томская область
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