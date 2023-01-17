Кольцов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
По 1885
Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.02.1890
Сын: Кольцов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна
Рождение ребёнка
05.10.1892
Сын: Кольцов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна
Рождение ребёнка
17.08.1894
Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кольцова Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кольцов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна
Рождение ребёнка
29.06.1902
Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна
Рождение ребёнка
12.03.1904
Сын: Кольцов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна
Капорье, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна
Смерть
Неизвестно