Кольцов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКольцов Василий Иванович

Кольцов Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
По 1885
Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.02.1890

Сын: Кольцов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна

Устье, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.10.1892

Сын: Кольцов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна

Устье, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.08.1894

Сын: Кольцов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна

Устье, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кольцова Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна

Устье, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна

Устье, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кольцов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна

Рождение ребёнка
29.06.1902

Сын: Кольцов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна

Рождение ребёнка
12.03.1904

Сын: Кольцов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна

Капорье, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Кольцова Елисавета Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close