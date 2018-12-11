Филатова (Кольцова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Кольцова) Вера Алексеевна

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Место рождения

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

20.05.1928

Дата смерти

11.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1928

Отец: Кольцов Алексей Васильевич

Мать: Кольцова Александра Матвеевна

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Работа или профессия
С 30.11.1949 по 01.04.1950
кассир проката и мастерской по ремонту коньков | Областной совет Динамо
Работа или профессия
С 24.04.1950 по 31.05.1951
принята ученицей дамского модного платья | швейное ателье № 2
Работа или профессия
С 31.05.1951
мастер по пошиву модного платья | швейное ателье № 2
Рождение ребёнка
12.11.1951

Дочь: Куренкова Лариса Викторовна

Отец ребёнка: ?

Работа или профессия
С 07.01.1954 по 29.08.1955
мастер 7-го разряда | швейное ателье № 2
Работа или профессия
С 26.09.1955
принята мастером легкого платья | предприятие почтовый ящик 129
Работа или профессия
С 01.01.1956
зачислена мастером легкого платья | горпромкомбинат
Рождение ребёнка
08.10.1958

Сын: Филатов Аркадий Викторович

Отец ребёнка: ?

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Работа или профессия
С 30.07.1986 по 30.09.1986
продавец мороженого | урс схк
Работа или профессия
С 23.05.1987 по 31.08.1987
продавец мелкой розницы | урс схк
Смерть
11.12.2018
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
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