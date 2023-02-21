Меринов Павел Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Меринова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меринова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Меринова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меринова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меринова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Павловна
Мать ребёнка: Меринова Ирина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меринова Ирина Никитична
Смерть
Неизвестно