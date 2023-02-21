Меринов Павел Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меринов Павел Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меринов Егор Филиппович

Мать: Меринова Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Меринова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Николай Павлович

Мать ребёнка: Меринова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Меринова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Василий Павлович

Мать ребёнка: Меринова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Иван Павлович

Мать ребёнка: Меринова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Павловна

Мать ребёнка: Меринова Ирина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меринова Ирина Никитична

Смерть
Неизвестно
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