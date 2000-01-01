Меринова Ирина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меринова Ирина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Меринов Павел Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Николай Павлович

Отец ребёнка: Меринов Павел Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Меринов Павел Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Василий Павлович

Отец ребёнка: Меринов Павел Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Иван Павлович

Отец ребёнка: Меринов Павел Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Меринов Павел Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меринов Павел Егорович

Смерть
Неизвестно
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