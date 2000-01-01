Меринова Ирина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Меринов Павел Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меринов Павел Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Меринов Павел Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меринов Павел Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меринов Павел Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Павловна
Отец ребёнка: Меринов Павел Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно