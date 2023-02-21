Меринов Егор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меринов Филипп
Мать: Меринова ?
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гончарова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Меринова Акулина Алексеевна
Реабилитация осужденного
17.07.2007
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Меринова Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Меринова Акулина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меринова Акулина Алексеевна
Смерть
Неизвестно