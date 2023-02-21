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Меринов Егор Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меринов Филипп

Мать: Меринова ?

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гончарова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Меринова Акулина Алексеевна

Реабилитация осужденного
17.07.2007
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Меринова Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Меринова Акулина Алексеевна

Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меринова Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меринов Павел Егорович

Мать ребёнка: Меринова Акулина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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