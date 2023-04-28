Гуськов Павел Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуськова Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Гуськова Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуськова Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Гуськова Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуськова Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуськова Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуськова Аксинья Васильевна