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Гуськов Павел Михайлович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуськова Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Гуськова Аксинья Васильевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуськова Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Гуськова Аксинья Васильевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Гуськова Аксинья Васильевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Гуськова Аксинья Васильевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Емельян Павлович

Мать ребёнка: Гуськова Аксинья Васильевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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