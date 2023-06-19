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Гуськов Емельян Павлович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1868

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Гуськов Павел Михайлович

Мать: Гуськова Аксинья Васильевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Гуськов Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Гуськова Анна Антоновна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гуськов Василий Емельянович

Мать ребёнка: Гуськова Анна Антоновна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гуськов Александр Емельянович

Мать ребёнка: Гуськова Анна Антоновна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Гуськова Пелагея Емельяновна

Мать ребёнка: Гуськова Анна Антоновна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Гуськова Серафима Емельяновна

Мать ребёнка: Гуськова Анна Антоновна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуськова Елизавета Емельяновна

Мать ребёнка: Гуськова Анна Антоновна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд