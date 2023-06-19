Гуськов Емельян Павлович
Место рождения
Дата рождения1868
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
1890
Сын: Гуськов Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Гуськова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гуськов Василий Емельянович
Мать ребёнка: Гуськова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гуськов Александр Емельянович
Мать ребёнка: Гуськова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Гуськова Пелагея Емельяновна
Мать ребёнка: Гуськова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Гуськова Серафима Емельяновна
Мать ребёнка: Гуськова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуськова Елизавета Емельяновна
Мать ребёнка: Гуськова Анна Антоновна